США хотят продать Нигерии 12 легких штурмовиков для борьбы с "Боко Харам"

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США намерены продать Нигерии 12 легких штурмовиков A-29 Super Tucano, а также вооружение, запчасти и различное оборудование к ним на общую сумму в 593 миллиона долларов, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в Пентагон.

"Эти самолеты будут поддерживать военные операции против террористических организаций "Боко Харам" и ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Западной Африке, и усилия Нигерии по борьбе с незаконным оборотом в Нигерии и в Гвинейском заливе. Super Tucano является надежной платформой для борьбы с терроризмом и повстанцами, для пограничного контроля и для пресечения незаконного оборота", — говорится в сообщении агентства.

Исполнителем контракта в случае его подписания будет компания из Колорадо Sierra Nevada Corporation.

Super Tucano — легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоит пулемет, пушка, она может оснащаться ракетами и бомбами.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.