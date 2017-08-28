Сумма ущерба от урагана "Харви" может достичь 30 миллиардов долларов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сумма ущерба от обрушившегося на американский штат Техас урагана "Харви" может достичь 30 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на эксперта по катастрофам в аналитической компании Enki Research Чака Уотсона.

Сумма, озвученная Уотсоном, включает в себя "воздействие урагана на рабочую силу, электроэнергетическую и транспортную системы и другие элементы, которые поддерживают энергетический сектор региона". Уотсон добавил, что менее трети нанесенного "Харви" ущерба будет иметь страховое покрытие.

По данным аналитика в области страхования в инвестиционном банке Imperial Capital Дэвида Хэйвенса, окончательная сумма может достигнуть 100 миллиардов долларов.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.