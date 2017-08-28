США хотят превратить Венесуэлу в "Ливию Латинской Америки", считают в НУС

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США с помощью санкций пытается завладеть природными богатствами Венесуэлы и превратить страну в "Ливию Латинской Америки", заявила РИА Новости член Национального Учредительного собрания (НУС) Таня Диас.

Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

"У атаки на венесуэльскую нацию есть две цели: цель завладеть нашими богатствами, превратить Венесуэлу в Ливию Латинской Америки, но также есть цель разгромить то, что означало боливарианскую революцию", — заявила Диас.

Она добавила, что санкции со стороны Трампа стали возможны также и благодаря политике бывшего американского лидера Барака Обамы, который в 2015 году объявил Венесуэлу угрозой безопасности США.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное Учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв Учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли более 120 человек.