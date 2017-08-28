В ЛНР пожарная машина наехала на взрывное устройстве, ранены три спасателя

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве в самопровозглашенной Луганской народной республике в четверг, три спасателя получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В ходе тушения загорания сухой травы в районе четвертого ствола шахты "Вергелевская" пожарный автомобиль задним колесом совершил наезд на неустановленное взрывоопасное устройство, в результате чего трое спасателей получили ранения", — сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.
"По данному факту ведется следствие. На месте работают сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР, а также МВД", — уточнил собеседник агентства.
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