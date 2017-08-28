Глава НУС Венесуэлы поблагодарила РФ и Китай за заявления по санкциям США

КАРАКАС, 28 авг — РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность за заявления правительств России и Китая о санкциях США.

"Мы благодарим их за заявления, так как они основаны на уважении к международному праву", — сказала Родригес.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секторальные санкции США против финансового и нефтяного секторов Венесуэлы нацелены на дальнейшую разбалансировку ситуации в стране.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее заявила, что Китай придерживается позиции уважения суверенитета и независимости других стран. По ее словам, проблемы в Венесуэле должны решаться правительством страны и народом, история показывает, что вмешательство извне или односторонние санкции лишь усложняют ситуацию и не помогают решению проблем.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.