В ЛНР назвали имена убитых в Луганске депутатов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (204)

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Имена депутатов Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики, убитых в Луганске, названы в соболезновании родным погибших от главы республики Игоря Плотницкого.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила об убийстве в ночь с 26 на 27 августа двух депутатов Народного совета республики.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич и Инна Владимировна верой и правдой служили республике и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы родины и граждан", — говорится в тексте соболезновании Игоря Плотницкого, размещенном на официальном сайте главы ЛНР.

В пресс-службе главы ЛНР уточнили РИА Новости, что Плотницкий выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой.

"Уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, предусмотренное законодательством Луганской народной республики", — заявил Плотницкий.