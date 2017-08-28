"Хезболлах": все цели операции против ИГ* на границе с Сирией достигнуты

БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что в рамках операции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) на сирийско-ливанской границе удалось достичь всех поставленных целей.

"Цели (операций) "Рассвет горных районов" и "Если вернетесь, мы вернемся" достигнуты обеспечением безопасности границ и выводом ИГ*", — сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

По словам лидера ливанских шиитов, за время боевых действий против ИГ* в пограничных горных районах погибли 11 бойцов "Хезболлах" и семь сирийских военнослужащих.

"Двадцать восьмое августа 2017 года является вторым днем освобождения (первый в Ливане считается 25 мая 2000 года, день освобождения южного Ливана от израильской армии – ред.). День, который войдет в историю Ливана и региона, независимо признает ли его ливанское правительство или нет", — добавил генсек.

По словам Насруллы, на ливанской границе не осталось ни одного террориста ИГ*.

История с пленным

Ранее стало известно, что согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат. На сегодняшний день проводится анализ ДНК с целью подтверждения личностей погибших.

По словам лидера "Хезболлах", в сирийский Абу-Кемаль вывезены 670 человек, включая 308 боевиков.

"Одной из причин медлительности в последние дни операции была задача выяснить судьбу похищенных военнослужащих. Если бы мы приняли решения полного уничтожения (террористов на сирийско-ливанской границе), то умер бы тот, кто знает о месте нахождения солдат, а также большое количество мирных жителей", — отметил Насрулла.

Признание поражения ИГ*

Ливанские военнослужащие и сотрудники МВД были похищены террористами в августе 2014 года во время нападения боевиков на ливанский город Эрсаль. Часть людей, которые попали в плен к боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России), удалось освободить путем переговоров, а все, кто попал к ИГ*, оказались убиты.

Генсек пояснил, что произошедшее на сирийско-ливанской границе в военном и политическом плане является признанием поражения боевиками ИГ*, так как они запросили о начале переговоров, в ответ на что "Хезболлах" выдвинула свои условия.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, граничащих с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы, в свою очередь, продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации "спящих" ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* (обе запрещены в РФ).