БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что в рамках операции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) на сирийско-ливанской границе удалось достичь всех поставленных целей.
"Цели (операций) "Рассвет горных районов" и "Если вернетесь, мы вернемся" достигнуты обеспечением безопасности границ и выводом ИГ*", — сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".
По словам лидера ливанских шиитов, за время боевых действий против ИГ* в пограничных горных районах погибли 11 бойцов "Хезболлах" и семь сирийских военнослужащих.
"Двадцать восьмое августа 2017 года является вторым днем освобождения (первый в Ливане считается 25 мая 2000 года, день освобождения южного Ливана от израильской армии – ред.). День, который войдет в историю Ливана и региона, независимо признает ли его ливанское правительство или нет", — добавил генсек.
По словам Насруллы, на ливанской границе не осталось ни одного террориста ИГ*.
История с пленным
По словам лидера "Хезболлах", в сирийский Абу-Кемаль вывезены 670 человек, включая 308 боевиков.
"Одной из причин медлительности в последние дни операции была задача выяснить судьбу похищенных военнослужащих. Если бы мы приняли решения полного уничтожения (террористов на сирийско-ливанской границе), то умер бы тот, кто знает о месте нахождения солдат, а также большое количество мирных жителей", — отметил Насрулла.
Признание поражения ИГ*
Генсек пояснил, что произошедшее на сирийско-ливанской границе в военном и политическом плане является признанием поражения боевиками ИГ*, так как они запросили о начале переговоров, в ответ на что "Хезболлах" выдвинула свои условия.
Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".
Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, граничащих с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.
В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* (обе запрещены в РФ).
* Террористическая организация, запрещенная в России.