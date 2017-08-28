При крушении самолета в Джорджии погибли три человека

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Джорджия, три человека погибли, сообщает портал WTOC.

По данным портала, крушение произошло в округе Брайан на востоке штата, на борту самолета было три человека, включая пилота. Самолет совершал полет из города Саванна в округ Кобб. Отмечается, что самолет упал в лесной зоне, из-за чего спасателям трудно пробраться на место аварии.

Авиадиспетчерская служба ранее потеряла связь с воздушным судном. Пока причина аварии неизвестна.