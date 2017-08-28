США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике в сентябре

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике в сентябре, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

По его словам, учения Финляндии и США пройдут вблизи шведского побережья. При этом представитель СНБ отметил, что мероприятие пройдет одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые будут проводиться на Балтийском море в сентябре.

Традиционные российско-белорусские учения "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября.