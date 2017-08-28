В Иерусалиме могут установить памятник защитникам Ленинграда в годы блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Монумент в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады могут установить в Иерусалиме, сообщает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Соответствующее предложение обсуждалось первым заместителем председателя комитета по внешним связям Петербурга Сергеем Марковым и мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

"В рамках визита 24 августа состоялись переговоры с мэром города Иерусалим Ниром Баркатом. В ходе беседы Марков передал израильской стороне предложение по установке в Иерусалиме монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады", — говорится в сообщении.

В частности, мэру Иерусалима был представлен проект памятника, подготовленный петербургскими скульптором и архитектором. Предполагается, что проект может быть доработан с участием израильских мастеров.

Отмечается, что возможная реализация данного проекта ранее обсуждалась комитетом по внешним связям Петербурга с Обществом блокадников Израиля и координационным советом организаций соотечественников в Израиле.

По информации комитета, на встрече были достигнуты договоренности о создании рабочей группы по реализации проекта. Планируется, что для дальнейших обсуждений Петербург посетят представители мэрии Иерусалима и архитектор с израильской стороны, который будет участвовать в проекте. Марков также вместе с представителями мэрии Иерусалима, председателем всеизраильского Союза ветеранов Второй мировой войны и руководителем Объединения блокадников Ленинграда в Израиле осмотрел предлагаемые места для установки памятника.

Ожидается, что открытие монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады состоится в 2018 году. Памятник будет изготовлен за счет спонсорских средств.