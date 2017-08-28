В Иерусалиме могут установить памятник защитникам Ленинграда в годы блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Монумент в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады могут установить в Иерусалиме, сообщает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
"В рамках визита 24 августа состоялись переговоры с мэром города Иерусалим Ниром Баркатом. В ходе беседы Марков передал израильской стороне предложение по установке в Иерусалиме монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады", — говорится в сообщении.
В частности, мэру Иерусалима был представлен проект памятника, подготовленный петербургскими скульптором и архитектором. Предполагается, что проект может быть доработан с участием израильских мастеров.
Отмечается, что возможная реализация данного проекта ранее обсуждалась комитетом по внешним связям Петербурга с Обществом блокадников Израиля и координационным советом организаций соотечественников в Израиле.
Ожидается, что открытие монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады состоится в 2018 году. Памятник будет изготовлен за счет спонсорских средств.