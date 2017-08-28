Премьер Испании озвучил пять основных направлений борьбы с терроризмом

МАДРИД, 28 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Премьер-министр Испании Мариано Рахой озвучил пять основных направлений борьбы с терроризмом во время совместной пресс-конференции с главами других европейских государств в Елисейском дворце в Париже.

По результатам встречи, на которой также присутствовали главы Франции, Италии, Германии и обсуждались вопросы миграции и борьбы с терроризмом, Рахой наметил пять главных направлений, по которым необходимо работать в рамках борьбы с терроризмом.

Первым пунктом глава испанского правительства отметил "необходимость фундаментальной работы всех стран по борьбе с терроризмом". Вторым пунктом Рахой отметил "более тесную коллаборацию между силами безопасности с пограничными странами", в случае Испании — с "Францией и Марокко".

Третьим важным пунктом испанский премьер назвал "борьбу с радикализацией, в том числе через интернет". Он отметил, что "10 террористов, совершивших нападения в Каталонии, не использовали интернет, но борьбу в интернете (с радикализацией) необходимо проводить".

Двумя остальными важными направлениями в борьбе с терроризмом Рахой назвал "борьбу с финансированием терроризма", а также "развитие механизма защиты прав жертв терактов".

Рахой также добавил, что в ближайшее время планируется встреча глав МВД Испании, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Польши. Основной темой встречи станет обсуждение мер по развитию сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.