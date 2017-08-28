Путин и премьер Венгрии обменялись мнениями по европейской повестке дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 28 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 28 августа 2017

БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за ланчем обменялись мнениями по европейской повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Орбан провел рабочий ланч с Путиным. В ходе ланча на протяжении полутора часов обстоятельно обговорили ход развития двусторонних отношений, сверили часы по ходу реализации крупных проектов, в первую очередь Пакш, обменялись мнениями по европейским делам", — сказал он.

По словам Пескова, "в целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог".

Он рассказал, что были заслушаны доклады сопредседателей межправкомиссии, которые констатировали, что в среднем намечается позитивная динамика и рост более чем на 30%. Песков особо подчеркнул, что он не связан с нефтяной конъюнктурой, а происходит "чисто за счет роста инвестиций, открытия новых предприятий и совместных производственных инициатив".