На месте пожара на химзаводе "Наирит" в Ереване установили ночное дежурство

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Ночное дежурство установлено на месте пожара на ереванском химзаводе "Наирит", сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На месте работают более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. Примерно в 13.00 мск пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждают, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен.

"Очаг огня находится под полным контролем пожарных-спасателей. Территория будет обеспечена ночным освещением, установлено дежурство", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас в работах по тушению задействованы одна пожарная автолестница, 13 боевых расчетов со 113 пожарными. На месте находятся также группа реагирования и две оперативные группы Центра кризисного управления, боевой расчет центра осуществления спасательных работ особого назначения со специальными осветительными приборами.

Ранее в пресс-службе заявили, что угрозы взрыва или выброса в атмосферу вредных веществ нет. В частности, в МЧС отметили, что спасатели работают в 15-20 метрах от огня без средств защиты дыхательных путей. На месте были взяты образцы воздуха, опасных для здоровья людей веществ не обнаружено. Кроме того, отмечается, что продукты горения — вода и углекислый газ — угрозы не представляют.