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В мире

Карибский карнавал в Лондоне проходит при усиленных мерах безопасности

19:5528.08.2017
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© AFP 2017 / Oli ScarffПолиция Великобритании. Архивное фотоПолиция Великобритании. Архивное фото
© AFP 2017 / Oli Scarff

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Ежегодный фестиваль афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл проходит при усиленных мерах безопасности.

Полицейская машина в Великобритании. архивное фото
© Flickr / Alex Drennan
В Лондоне во время ежегодного карнавала задержали более 300 человек

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1964 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В прошлом году на фестиваль в Ноттинг-Хилле собрались около миллиона гостей. В этом году меры безопасности повышены из-за серии терактов, произошедших весной в британской столице, августовского теракта в Барселоне, а также по причине того, что карнавальное шествие проходит недалеко от сгоревшего в июне многоэтажного жилого дома Grenfell Tower. Накануне участники карнавала почтили минутой молчания память погибших при пожаре, выпустив в небо десятки белых голубей.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. В этом году Скотланд-Ярд провел предварительную работу по профилактике именно таких преступлений непосредственно перед фестивалем.

Ноттинг-Хиллский карнавал в Лондоне. Архивное фото
© REUTERS / Luke Macgregor
В первый день карнавала в Ноттинг-Хилле медпомощь оказана 200 участникам
Маршрут шествия на карнавале огорожен металлическими решетками. На подходе к району проведения праздника установлены стальные барьеры, препятствующие проезду автомобилей бетонные блоки, полиция досматривает людей и пропускает пришедших через рамки металлоискателей.

"При подготовке к празднику власти города и наше руководство приняли во внимание последние события (теракт в Барселоне и волну нападений с использованием кислоты в Лондоне), поэтому вы сейчас видите такие меры безопасности. Я не могу раскрывать всего, но, поверьте, видимая вам часть мер достаточно внушительна, но существует еще и то, что не видно обычному глазу. Мы работаем", — сказал РИА Новости стоящий в оцеплении полицейский.

"Перед карнавалом были предприняты действия по нарушению связей между бандами, борьбе с оргпреступностью, поставками наркотиков, проведена работа по предотвращению преступлений с применением холодного оружия, то есть всего того, что может повлиять на безопасность праздника. Было проведено около 290 арестов, изъято 190 ножей, 18 единиц огнестрельного оружия, около килограмма вещества, предположительно героина", — сказал РИА Новости источник в лондонской полиции.

В понедельник, в день главного шествия на карнавале, прилегающие к маршруту шествия улицы патрулируют сотни полицейских, в том числе конная полиция, вооруженная полиция и кинологи с собаками. Полиция расположилась и на крышах домов – сотрудники правоохранительных органов в бинокли наблюдают за толпой, пытаясь выявить подозрительные действия.

Большой британский фестиваль пива (Great British Bear Festival) в Лондоне
© AFP 2017 / JUSTIN TALLIS
Большой британский фестиваль пива в Лондоне посетили более 50 тысяч человек
"Конечно, мы относимся серьезно к безопасности гостей и участников фестиваля. Мы вывели на улицы дополнительные патрули, провели с офицерами дополнительные тренинги и занятия. Все настроены на то, чтобы обеспечить безопасность. Также могу подтвердить, что в этом году за первый день фестиваля проведено меньше задержаний, чем в прошлом году", — рассказал РИА Новости представитель районного полицейского отдела.

По его словам, согласно данным Скотланд-Ярда, за воскресенье задержаны 122 человека, что меньше на 22%, чем за первый день прошлогоднего карнавала. Треть от общего количества – правонарушения, связанные с наркотиками, восемь человек задержаны за владение ножом, десять – за насильственные действия, девять – за сексуальное насилие и шестеро – за нападение на полицейских. Обобщенные данные о задержаниях во время всех дней проведения карнавала будут подготовлены полицией к утру вторника. Прошлый карнавал прошел с рекордным числом задержанных – 450 человек.

Сцена из оперы Хованщина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
В рамках фестиваля BBC Proms в Лондоне прозвучала опера "Хованщина"
В этом году карнавал проходит при экстремальной для Лондона жаре – температура воздуха в городе превышает 30 градусов. По словам дежурящих на месте санитаров службы скорой помощи, несколько человек обратились за помощью из-за перегрева, периодически люди теряют создание из-за злоупотребления алкоголем на жаре. Собеседники агентства не смогли назвать общего количества людей, обратившихся на карнавале за помощью, предположив, что оно может достигнуть сотен к концу дня. В прошлом году в первый день карнавала за медпомощью обратились более 200 человек.

Карнавал в Ноттинг-Хилле является крупнейшим уличным праздником в Европе, его посещают сотни тысяч человек.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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84959797582
Как всегда, наркота,изначилование беженцами и радикалами, резня ножами! ну любят англосаксы это, любят!Не могут они уже без этого жить!Спасибо плохой копии Тэтчер и белобрысому мутанту Борису, паранджа и шаровары с кальяном им очень пойдут!
20:06
28.08.2017
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