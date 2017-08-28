Карибский карнавал в Лондоне проходит при усиленных мерах безопасности

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Ежегодный фестиваль афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл проходит при усиленных мерах безопасности.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1964 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В прошлом году на фестиваль в Ноттинг-Хилле собрались около миллиона гостей. В этом году меры безопасности повышены из-за серии терактов, произошедших весной в британской столице, августовского теракта в Барселоне, а также по причине того, что карнавальное шествие проходит недалеко от сгоревшего в июне многоэтажного жилого дома Grenfell Tower. Накануне участники карнавала почтили минутой молчания память погибших при пожаре, выпустив в небо десятки белых голубей.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. В этом году Скотланд-Ярд провел предварительную работу по профилактике именно таких преступлений непосредственно перед фестивалем.

Маршрут шествия на карнавале огорожен металлическими решетками. На подходе к району проведения праздника установлены стальные барьеры, препятствующие проезду автомобилей бетонные блоки, полиция досматривает людей и пропускает пришедших через рамки металлоискателей.

"При подготовке к празднику власти города и наше руководство приняли во внимание последние события (теракт в Барселоне и волну нападений с использованием кислоты в Лондоне), поэтому вы сейчас видите такие меры безопасности. Я не могу раскрывать всего, но, поверьте, видимая вам часть мер достаточно внушительна, но существует еще и то, что не видно обычному глазу. Мы работаем", — сказал РИА Новости стоящий в оцеплении полицейский.

"Перед карнавалом были предприняты действия по нарушению связей между бандами, борьбе с оргпреступностью, поставками наркотиков, проведена работа по предотвращению преступлений с применением холодного оружия, то есть всего того, что может повлиять на безопасность праздника. Было проведено около 290 арестов, изъято 190 ножей, 18 единиц огнестрельного оружия, около килограмма вещества, предположительно героина", — сказал РИА Новости источник в лондонской полиции.

В понедельник, в день главного шествия на карнавале, прилегающие к маршруту шествия улицы патрулируют сотни полицейских, в том числе конная полиция, вооруженная полиция и кинологи с собаками. Полиция расположилась и на крышах домов – сотрудники правоохранительных органов в бинокли наблюдают за толпой, пытаясь выявить подозрительные действия.

"Конечно, мы относимся серьезно к безопасности гостей и участников фестиваля. Мы вывели на улицы дополнительные патрули, провели с офицерами дополнительные тренинги и занятия. Все настроены на то, чтобы обеспечить безопасность. Также могу подтвердить, что в этом году за первый день фестиваля проведено меньше задержаний, чем в прошлом году", — рассказал РИА Новости представитель районного полицейского отдела.

По его словам, согласно данным Скотланд-Ярда, за воскресенье задержаны 122 человека, что меньше на 22%, чем за первый день прошлогоднего карнавала. Треть от общего количества – правонарушения, связанные с наркотиками, восемь человек задержаны за владение ножом, десять – за насильственные действия, девять – за сексуальное насилие и шестеро – за нападение на полицейских. Обобщенные данные о задержаниях во время всех дней проведения карнавала будут подготовлены полицией к утру вторника. Прошлый карнавал прошел с рекордным числом задержанных – 450 человек.

В этом году карнавал проходит при экстремальной для Лондона жаре – температура воздуха в городе превышает 30 градусов. По словам дежурящих на месте санитаров службы скорой помощи, несколько человек обратились за помощью из-за перегрева, периодически люди теряют создание из-за злоупотребления алкоголем на жаре. Собеседники агентства не смогли назвать общего количества людей, обратившихся на карнавале за помощью, предположив, что оно может достигнуть сотен к концу дня. В прошлом году в первый день карнавала за медпомощью обратились более 200 человек.

Карнавал в Ноттинг-Хилле является крупнейшим уличным праздником в Европе, его посещают сотни тысяч человек.