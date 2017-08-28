В США оценили убытки от урагана "Харви"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ущерб, причиненный экономике Соединенных Штатов ураганом "Харви", может составить десятки миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

По оценке специалиста компании Enki Research Чака Уотсона, учет данных о последствиях затоплений для энергосетей, транспортной системы и прочей инфраструктуры энергетического сектора региона может довести цифру убытков до 30 миллиардов долларов. Таким образом, "Харви" может стать одним из восьми наиболее разрушительных катаклизмов подобного рода, когда-либо происходивших в США.

По словам эксперта компании Imperial Capital Дэвида Хейвенса, окончательная сумма ущерба, возможно, достигнет 100 миллиардов долларов. При этом менее трети стоимости убытков, вызванных "Харви", будет покрыто страховкой, считает он.

Ущерб, причиненный США ураганом "Катрина" в 2005 году, по некоторым оценкам, составил 160 миллиардов долларов, при этом 47% этой суммы было покрыто страховыми компаниями, напоминает Bloomberg.

По данным аналитической фирмы Air Worldwide, потери от урагана "Харви" в США, подлежащие страховому возмещению, составили приблизительно 1,2-2,3 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.