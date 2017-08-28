Агротрейдер Bunge вложит $30 млн в развитие завода и терминала на Украине

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Администрация морских портов Украины и один из крупнейших мировых экспортеров зерновых и масличных культур американская Bunge подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает инвестиции компании в размере 30 миллионов долларов в строительство третьей очереди комплекса по производству растительного масла и терминала для его отправки на экспорт в Николаевском порту.

В церемонии подписания меморандума в понедельник принял участие исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс и главный исполнительный директор Bunge в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Томми Йенсен.

По словам главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Bunge уже инвестировала в развитие производственно-перегрузочного комплекса, который состоит из одного из крупнейших на Украине завода по производству растительного масла и масляного терминала, 280 миллионов долларов. Благодаря этим инвестициям удалось существенно нарастить мощности по производству продукции и ее перевалке на территории Николаевского порта.

"Этот меморандум о плане расширения в порту Николаев еще на 30 миллионов долларов", — сказала посол США на Украине Мари Йованович, которая присутствовала на церемонии подписания меморандума.

В свою очередь, Йенсен отметил, что, подписывая меморандум, компания обязуется обеспечить 400 тысяч дополнительных тонн экспортных мощностей для агрикультур. Он сообщил, что завершить проект планируется до конца 2018 года.