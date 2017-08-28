В Хьюстоне почти шесть тысяч человек находятся в убежищах из-за шторма

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч жителей Хьюстона (штат Техас) находятся сейчас во временных убежищах в связи с последствиями шторма "Харви", их число продолжает быстро расти, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник мэр города Сильвестр Тернер.

Он отметил, что инженеры сейчас пытаются сократить давление на дамбу, и поэтому уровень воды в городе может снова повыситься.

Ранее в рамках этой же конференции шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщал, что было спасено около 2 тысяч жителей города, всего было получено около 6 тысяч запросов помощи, 185 из них были "критически важными".

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.