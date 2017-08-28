Мининфраструктуры Украины не передавало в концессию аэропорт "Борисполь"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Передача киевского международного аэропорта "Борисполь" в концессию рассматривается украинским правительством только в перспективе далекого будущего, в данный момент такой шаг не является целесообразным, заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ранее министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации. Наряду с этим был обнародован список госпредприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены аэропорт "Борисполь" и львовский международный аэропорт.

После этого в украинских СМИ появилась информация, что Мининфраструктуры во главе с Омеляном якобы готовят передачу этих аэропортов в концессию турецким компаниям.

"Есть предложение правительства, которое базируется на предложении Минэкономики рассматривать в далеком бушующем концессии аэропорта "Борисполь". Если даже за этот вопрос проголосуют в парламенте, если будет соответствующее решение, это займет долгие годы подготовки в случае необходимости. Я, например, на этом этапе не уверен в целесообразности передачи в концессию аэропорта "Борисполь", — сказал Омелян на брифинге в понедельник.

Он добавил, что представители министерства не проводили ни одной встречи с компанией Turkish Airlines по поводу передачи аэропорта в концессию.