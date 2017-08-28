ФРГ и Нидерланды создадут подразделение ВС по противодействию терроризму

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут совместное подразделение противовоздушной обороны для противодействия международному терроризму, сообщает газета Trouw.
"Мы видим, что к ракетным установкам разных типов получают доступ не только государства, но и террористические группировки, а также местные власти в нестабильных регионах. Эти ракеты представляют угрозу для нас. Мы должны быть в силах противостоять им", — цитирует издание командующего вооруженными силами Нидерландов генерала Тома Миддендорпа.
Отмечается, что в дальнейшем к соглашению могут присоединиться другие европейские страны.