ФРГ и Нидерланды создадут подразделение ВС по противодействию терроризму

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут совместное подразделение противовоздушной обороны для противодействия международному терроризму, сообщает газета Trouw.

"Мы видим, что к ракетным установкам разных типов получают доступ не только государства, но и террористические группировки, а также местные власти в нестабильных регионах. Эти ракеты представляют угрозу для нас. Мы должны быть в силах противостоять им", — цитирует издание командующего вооруженными силами Нидерландов генерала Тома Миддендорпа.

Договор предусматривает переход под командование Нидерландов немецкого подразделения в составе 300 человек, базирующегося в коммуне Тодендорф на севере Германии. По данным издания, соответствующее соглашение будет заключено между двумя странами 29 августа.

Отмечается, что в дальнейшем к соглашению могут присоединиться другие европейские страны.