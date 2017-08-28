В США девятая часть нефтепереработки выбывает из-за урагана "Харви"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви", сообщается в материалах американского министерства энергетики.
По состоянию на понедельник, 28 августа, 8.00 местного времени (15.00 мск) все шесть нефтеперерабатывающих заводов города Корпус-Кристи были закрыты. Кроме того, четыре НПЗ в районе городов Хьюстон и Галвестон начали процедуру остановки производства, сообщает ведомство.
"Общая производственная мощность этих НПЗ составляет более 2,117 миллиона баррелей в сутки, что равно 43,2% общего объема нефтеперерабатывающих мощностей побережья Мексиканского залива Техаса и 11,8% общего объема нефтеперерабатывающих мощностей США", — говорится в сообщении.
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