В США девятая часть нефтепереработки выбывает из-за урагана "Харви"

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви", сообщается в материалах американского министерства энергетики.

По состоянию на понедельник, 28 августа, 8.00 местного времени (15.00 мск) все шесть нефтеперерабатывающих заводов города Корпус-Кристи были закрыты. Кроме того, четыре НПЗ в районе городов Хьюстон и Галвестон начали процедуру остановки производства, сообщает ведомство.

"Общая производственная мощность этих НПЗ составляет более 2,117 миллиона баррелей в сутки, что равно 43,2% общего объема нефтеперерабатывающих мощностей побережья Мексиканского залива Техаса и 11,8% общего объема нефтеперерабатывающих мощностей США", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Второй после "Катрины": ураган "Харви" в Техасе с земли и из космоса

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.