ФРГ и Франция призвали Россию и Украину поддержать режим прекращения огня

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (343)

БЕРЛИН, 28 авг – РИА Новости. Германия и Франция призывают президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что после недавнего телефонного разговора в "нормандском формате" Германия и Франция вынуждены заявить, что значительного улучшения ситуации с безопасностью на востоке Украины нет. Согласно заявлению, несмотря на поддержку со стороны четырех лидеров, недавно объявленное перемирие "не полностью выполняется" подписавшимися сторонами.

"Мы настойчиво призываем президента Путина и президента Порошенко полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня, а также обеспечить, что военным на месте будут переданы соответствующие инструкции", — говорится в заявлении, которое приводит рассылка пресс-службы правительства ФРГ.

Лидеры Германии и Франции также призвали улучшить сотрудничество в рамках Совместного центра по контролю и координации, а также обеспечить сотрудникам СММ ОБСЕ безопасный и неограниченный доступ.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.