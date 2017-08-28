Британия надеется на прогресс в переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания надеется, что очередной раунд технических переговоров с ЕС принесет прогресс по всем обсуждаемым вопросам, заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Третий раунд технических переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС начнется в понедельник — министр Дэвис встречается с главным переговорщиком со стороны ЕС Мишелем Барнье. Рабочие группы, состоящие из представителей обеих сторон, также встретятся, чтобы обсудить технические детали предстоящих переговоров. Нынешний раунд продлится до четверга, основные переговоры между Брюсселем и Лондоном начнутся в сентябре.

"Я надеюсь на конструктивную неделю переговоров между Британией и Еврокомиссией. Мы планируем достигнуть прогресса по ряду вопросов. Но чтобы добиться этого, необходимы гибкость и находчивость обеих сторон. Наша цель остается прежней. Мы хотим соглашения, которое работало бы в интересах обеих сторон", — заявил Дэвис на совместной с Барнье пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее источник РИА Новости в британском правительстве рассказал, что Лондон будет добиваться на переговорах с ЕС заключения соглашения о выходе из Евросоюза, положения которого удовлетворяли бы все стороны. Такое заявление говорит о смягчении позиции Британии в отношении условий Brexit.

На прошлой неделе британские власти опубликовали ряд документов, излагающих их позицию по ключевым вопросам, касающимся Brexit. На этой неделе Лондон постарается убедить Брюссель пойти на компромисс по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.