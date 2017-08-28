Британия надеется на прогресс в переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания надеется, что очередной раунд технических переговоров с ЕС принесет прогресс по всем обсуждаемым вопросам, заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
"Я надеюсь на конструктивную неделю переговоров между Британией и Еврокомиссией. Мы планируем достигнуть прогресса по ряду вопросов. Но чтобы добиться этого, необходимы гибкость и находчивость обеих сторон. Наша цель остается прежней. Мы хотим соглашения, которое работало бы в интересах обеих сторон", — заявил Дэвис на совместной с Барнье пресс-конференции в Брюсселе.
На прошлой неделе британские власти опубликовали ряд документов, излагающих их позицию по ключевым вопросам, касающимся Brexit. На этой неделе Лондон постарается убедить Брюссель пойти на компромисс по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.