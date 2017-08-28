Трамп разрешит Пентагону поставлять оружие полиции

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь разрешит в ближайшее время Пентагону поставлять ненужное оружие полиции, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Эти ограничения зашли слишком далеко", — заявил в понедельник генпрокурор Джефф Сешнс, имея в виду политику Обамы. "Вы сможете получить оборудование, которое будет спасать ваши жизни и будет необходимо в вашей работе", — отметил генпрокурор, обращаясь к полицейским.
Новый указ Трампа позволит полиции вновь получать у армии пуленепробиваемые жилеты, щиты, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ряд правозащитных организаций выступили против таких действий администрации Трампа. В частности, влиятельная Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала такой шаг администрации "очень опасным и безответственным".