Трамп разрешит Пентагону поставлять оружие полиции

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь разрешит в ближайшее время Пентагону поставлять ненужное оружие полиции, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По программе, начатой в 1990 году и ограниченной в 2015 году, полиция могла получать крупнокалиберное оружие, гранатометы, бронемашины и другое военное оборудование. Президент Барак Обама в 2015 году ограничил программу на фоне возмущения действиями полиции в Фергюсоне, где полицейский застрелил афроамериканца. В частности, Обама запретил поставлять полиции гранатометы, штыки, военные самолеты и машины, а также крупнокалиберные боеприпасы.

"Эти ограничения зашли слишком далеко", — заявил в понедельник генпрокурор Джефф Сешнс, имея в виду политику Обамы. "Вы сможете получить оборудование, которое будет спасать ваши жизни и будет необходимо в вашей работе", — отметил генпрокурор, обращаясь к полицейским.

Новый указ Трампа позволит полиции вновь получать у армии пуленепробиваемые жилеты, щиты, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ряд правозащитных организаций выступили против таких действий администрации Трампа. В частности, влиятельная Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала такой шаг администрации "очень опасным и безответственным".