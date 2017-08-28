Финляндия уведомила "Крузенштерн" об отказе в заходе в порт Мариехамн

КАЛИНИНГРАД, 28 авг — РИА Новости. Власти Финляндии уведомили руководство российского парусника "Крузенштерн" об отказе в посещении Аландских островов (автономии в составе Финляндии), сообщила РИА Новости представитель Балтийской государственной академии (БГА), эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военные власти Финляндии не дали разрешения российскому учебному судну "Крузенштерну" на посещение порта Мариехамн на Аландских островах в сентябре во время проведения российско-белорусских учений "Запад". Однако до сих пор официального отказа руководство Калининградского государственного технического университета, в состав которого входит БГА, не получало.

"Как сообщил капитан-наставник парусника Михаил Новиков, пришло уведомление, что есть отказ в заходе в порт Финляндии, но пока самим официальным документом руководство парусника не располагает. Процедура согласования захода судна в иностранный порт отработана, никогда проблем не возникало. Во время предыдущего рейса парусник дважды заходил в порты Финляндии", — сказала Образцова.

Она отметила, на учебном графике и качестве прохождения практики отказ в заходе не отразится, руководство учебного заведения сможет скорректировать маршрут парусника.

Парусник отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На его борту практику проходят более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений Росрыболовство. Планируется, что рейс завершится 24 сентября, ожидается, что за это время парусник совершит заходы в порты Германии, Франции и Польши.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству.