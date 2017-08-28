Еврокомиссия обеспокоена продвижением переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия обеспокоена продвижением переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза, заявил главный переговорщик от ЕС, член ЕК Мишель Барнье перед началом третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.

"Скажу честно, я обеспокоен, время идет быстро. Я приветствую бумаги правительства Великобритании (по вопросам Brexit — ред.) Мы прочитали их очень внимательно. Но нам нужна позиция Великобритании по всем вопросам нашего разъединения. Это необходимо для того, чтобы достигнуть достаточного прогресса. Нам необходимо начать переговоры серьезно", — сказал Барнье.

"Нам нужны четкие бумаги (от) Великобритании, чтобы у нас были конструктивные переговоры. Чем быстрее мы устраним двусмысленность, тем быстрее у нас появится возможность (перейти к) переговорам о будущих отношениях и переходном периоде в них", — отметил он.

Ранее источник в британском правительстве рассказал РИА Новости, что власти Великобритании намерены постараться убедить Европейскую комиссию подойти более гибко к переговорам по Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.