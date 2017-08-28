Москва осуждает нападения на полицейские и армейские блокпосты в Мьянме

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва решительно осуждает серию скоординированных нападений боевиков так называемой "Армии спасения рохинджей Ракхайна" на полицейские участки и армейские подразделения в Мьянме, сообщается на сайте МИД РФ.
Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих. Более четырех тысяч жителей, в основном буддистов по вероисповеданию из горных племен, родственных титульной нации Мьянмы, бирманцам, покинули свои дома и были вынуждены просить убежища в лагерях беженцев, экстренно созданных мьянманскими военными.
"Решительно осуждаем эту вооруженную вылазку, направленную на подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в РНО. Считаем, что решение существующих в Ракхайне проблем, имеющих сложный, комплексный характер, возможно исключительно политическими средствами, путем налаживания диалога между представителями всех национальностей и конфессий в целях социально-экономического развития данной области", — говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство выразило "поддержку усилиям правительства Мьянмы, предпринимаемым с целью нормализации обстановки".