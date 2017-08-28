ОБСЕ призвала Трампа прекратить нападки на СМИ

ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Администрации США следует воздержаться от нападок на журналистов, недавние замечания президента Дональда Трампа в отношении СМИ вызывают глубокую озабоченность, говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону.

По информации ОБСЕ, во время митинга в Финиксе, штат Аризона, 22 августа Трамп обвинил СМИ в том, что они "по-настоящему нечестные", "поддельные", "плохие" и "кривые", "выдумывают истории" и усугубляют разделение внутри страны.

"Я настоятельно призываю администрацию Соединенных Штатов воздерживаться от таких нападений на средства массовой информации. Заявления президента США очень проблематичны в том смысле, что они ухудшают ту важную роль, которую играют СМИ в каждом демократическом обществе, привлекая правительства к ответственности и предлагая платформу для множества голосов", — цитирует пресс-служба ОБСЕ заявление Дезира.

Он считает, что, помимо возможности подрыва доверия к СМИ, такие заявления, описывающие медиа как "врага народа", также могут сделать журналистов более уязвимыми, превратить в объекты насилия и жестокого обращения. Представитель ОБСЕ отметил, что заявления Трампа особенно тревожны, учитывая давнюю позицию США как одного из мировых лидеров в деле защиты свободы слова и свободы прессы.

Дезир также подчеркнул, что заявления Трампа "противоречат международным обязательствам США в отношении свободы СМИ".