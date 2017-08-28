Президент Молдавии пообещал, что 24 сентября в стране пройдут протесты

КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что 24 сентября, когда должен был состояться инициированный лидером республики республиканский консультативный референдум, в стране пройдут протесты.

В конце июля Конституционный суд Молдавии признал неконституционным декрет Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума. Президент республики планировал вынести на референдум вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны.

В интервью радиостудии Sputnik Молдова глава республики заявил, что осенью страну ждут протесты.

"Двадцать четвертого сентября нас ждут протесты. В этот день должен был состояться консультативный референдум, который был инициирован президентом по тем четырем важным вопросам. Мы выйдем на улицы, чтобы высказать свою позицию по поводу этого референдума и этим вопросам. Примем резолюцию и объявим конкретные шаги, что мы будем делать дальше", — сказал Додон.

По его словам, этот протест не имеет никакого отношения к акциям внепарламентской оппозиции, которые запланированы на осень. Он отметил, что если бы референдум состоялся, то митингов бы не было. "Протесты будут организованы именно в день, когда должен был пройти референдум", — добавил молдавский лидер.