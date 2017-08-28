Габриэль назвал США важнейшим союзником Европы, несмотря на разногласия

БЕРЛИН, 28 авг – РИА Новости. США остаются важнейшим союзником Европы, несмотря на то, что в последнее время наблюдаются разногласия по ряду вопросов, заявил в понедельник глава МИД Германии Зигмар Габриэль в преддверии поездки в США.

Габриэль в понедельник вечером отправляется в Вашингтон, где проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Запланировано обсуждение ситуации в КНДР, Афганистане, кризиса вокруг Катара, а также американских санкций в отношении России.

"Несмотря на то, что в последнее время мы не всегда находимся на одной волне, Америка является важнейшим союзником Европы. Именно потому, что сейчас нас разделяют важные темы, мы должны искать диалога с теми, кто готов к сотрудничеству", — сказал Габриэль, которого приводит рассылка МИД.

Это уже третья поездка Габриэля в США с момента вступления в должность главы МИД ФРГ.