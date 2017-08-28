Власти Индии "уточнили" информацию о сроке заключения для гуру-насильника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Влиятельный духовный лидер Гурмит Рам Рахим Сингх, который обвинялся в изнасиловании последовательниц, по итогам завершившегося процесса в Индии получил не десять лет тюрьмы, а вдвое больше, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на индийское Центральное бюро расследований (ЦБР).

О десятилетнем сроке приговора первоначально сообщили адвокаты гуру.

"Должно быть, произошла ошибка в коммуникации… Десять лет за каждый случай, что означает 20 лет по сумме двух дел", — заявили представители ведомства.

Заседание суда проходило в городе Рохтак, штат Харьяна, при усиленных мерах безопасности. Как подсудимый, так и судья, были доставлены в Рохтак вертолетами из Панчкулы. Приговор зачитывался в тюрьме города Рохтак, подходы к которой заблокированы полицией, чтобы избежать повторения беспорядков, произошедших на прошлой неделе во время вынесения вердикта.

В прошлую пятницу после вынесения обвинительного приговора в нескольких городах Харьяны и Пенджаба вспыхнули беспорядки. Жертвами столкновений последователей духовного лидера и полиции стали 38 человек, большинство из которых — сторонники Рама Рахима, еще 250 пострадали. В Харьяне и некоторых районах Пенджаба в понедельник закрыты школы и колледжи, в некоторых районах отключены сервисы мобильной сотовой связи.

Дело против Рама Рахима было начато в 2002 году после того, как власти страны и СМИ получили анонимное письмо от последовательницы, которая обвинила его в изнасиловании и сообщила о других таких случаях. Следователи смогли найти двух последовательниц, которые лично выдвинули аналогичные обвинения. Помимо этого, Рам Рахим в рамках другого дела обвиняется в принуждении к кастрации порядка 400 мужчин под предлогом, что это "сделает их ближе к богу".

Духовная община "Дера Сача Саудра" была основана в 1948 году и базируется в городе Сирса, штат Харьяна, имея при этом подразделения и, по оценкам СМИ, порядка 50 миллионов последователей в различных регионах Индии и нескольких странах мира. Гармит Рам Рахим Сингх возглавил общину в 1990 году, но с 2015 года также выпускает собственные фильмы и снимается в них, позиционируя себя как кинематографиста. За годы своей деятельности Рам Рахим, которого последователи считают "святым", приобрел значительное влияние в стране. Так, в 2015 году издание Indian Express включило его в список наиболее влиятельных людей Индии.