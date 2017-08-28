Власти Индии "уточнили" информацию о сроке заключения для гуру-насильника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Влиятельный духовный лидер Гурмит Рам Рахим Сингх, который обвинялся в изнасиловании последовательниц, по итогам завершившегося процесса в Индии получил не десять лет тюрьмы, а вдвое больше, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на индийское Центральное бюро расследований (ЦБР).
О десятилетнем сроке приговора первоначально сообщили адвокаты гуру.
"Должно быть, произошла ошибка в коммуникации… Десять лет за каждый случай, что означает 20 лет по сумме двух дел", — заявили представители ведомства.
В прошлую пятницу после вынесения обвинительного приговора в нескольких городах Харьяны и Пенджаба вспыхнули беспорядки. Жертвами столкновений последователей духовного лидера и полиции стали 38 человек, большинство из которых — сторонники Рама Рахима, еще 250 пострадали. В Харьяне и некоторых районах Пенджаба в понедельник закрыты школы и колледжи, в некоторых районах отключены сервисы мобильной сотовой связи.
Дело против Рама Рахима было начато в 2002 году после того, как власти страны и СМИ получили анонимное письмо от последовательницы, которая обвинила его в изнасиловании и сообщила о других таких случаях. Следователи смогли найти двух последовательниц, которые лично выдвинули аналогичные обвинения. Помимо этого, Рам Рахим в рамках другого дела обвиняется в принуждении к кастрации порядка 400 мужчин под предлогом, что это "сделает их ближе к богу".