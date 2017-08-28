На трибунале по делу об убийстве премьера Ливана выступил первый свидетель

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый свидетель по делу о теракте в ливанской столице Бейруте в 2005 году, в результате которого погиб бывший премьер страны Рафик Харири, выступил перед специальным трибуналом, созданным для расследования произошедшего, передает агентство Франс Пресс.

Специальный трибунал по Ливану был создан в Лейдсендаме (Нидерланды) для расследования и привлечения к ответственности организаторов взрыва 14 февраля 2005 года в Бейруте, при котором погибли 22 человека, включая бывшего премьер-министра страны. В 2015 году ООН продлила работу трибунала на три года.

По данным агентства, в понедельник в трибунале по видеосвязи были заслушаны показания 39-летней Ламы Гхалэйини, которая является дочерью одного из погибших в результате теракта. На слушаниях женщина рассказала о том, как велись поиски тела ее отца.

"Сначала у нас была надежда, что мы что-нибудь найдем. Мы были совершенно потеряны, нам необходимо было знать точно, что произошло", — заявила Гхалэйини. По ее словам, местные власти не оказали никакой помощи в поисках погибшего. Родственники даже задействовали специально обученных собак, однако это все равно не помогло. Тело погибшего было найдено под обломками лишь спустя 17 дней после теракта.