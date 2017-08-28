Правозащитники подали в суд на Трампа за запрет трансгендерам служить в ВС

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщил в понедельник, что подал в суд против администрации Дональда Трампа за запрет трансгендерам служить в вооруженных силах.

"Мы вызываем @realDonaldTrump в суд, чтобы бросить вызов неконституционному запрету на трансгендеров в армии", — написали юристы ACLU в Twitter.

BREAKING: We're taking @realDonaldTrump to court to challenge the unconstitutional transgender military ban. pic.twitter.com/udV6P1hIJh — ACLU National (@ACLU) 28 августа 2017 г.

ACLU подал иск от имени шести действующих военных. Союз гражданских свобод присоединился к ряду других организаций, которые уже судятся с администрацией. Правозащитники утверждают, что администрация нарушает Пятую поправку к Конституции США, которая запрещает наказывать кого-либо дважды за какое-либо нарушение.

Запрет трансгендерам служить в войсках был отменен при президенте Бараке Обаме, но восстановлен при Трампе. Таким образом, считают в ACLU, трансгендеров нельзя повторно уволить за нарушение новых правил. Кроме того, они требуют от администрации предоставить доказательства, что трансгендеры как-то мешают вооруженным силам выполнять свои функции.

Трамп на прошлой неделе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики".

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.