Постпред США назвала борьбу с коррупцией залогом безопасности Гватемалы

ООН, 28 авг — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли назвала борьбу с коррупцией залогом безопасности Гватемалы. В понедельник дипломат прокомментировала решение президента страны Джимми Моралеса выслать из страны главу Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН Ивана Веласкеса.

По словам Хейли, "попытка выслать Ивана Веласкеса из Гватемалы крайне беспокоит". "Мы ожидаем, что правительство Гватемалы позволит комиссии CICIG выполнять свою важную работу без вмешательства. Борьба с коррупцией крайне важна для будущей безопасности и процветания Гватемалы, что мы высоко ценим", — говорится в распространенном в понедельник заявлении.

Ранее Джимми Моралес объявил Ивана Веласкеса персоной нон грата и распорядился выслать судью, после чего Конституционный суд Гватемалы временно остановил действие указа Моралеса о высылке из страны Веласкеса. Моралес заявил, что суд не может вмешиваться в его решение, так как оно относится к международным вопросам.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал от властей Гватемалы уважения к Ивану Веласкесу как к сотруднику международной организации.