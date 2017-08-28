Захарова рассказала о последствиях американских санкций для Венесуэлы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Секторальные санкции США против финансового и нефтяного секторов Венесуэлы нацелены на дальнейшую разбалансировку ситуации в стране, углубление экономических проблем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этих условиях объявленные секторальные санкции против финансового и нефтяного секторов Венесуэлы, совершенно очевидно, нацелены на усугубление разбалансированности ситуации в стране, углубление экономических проблем. Они подстегивают тех непримиримых, кто не видит для себя реализации политических возможностей без отстранения от власти венесуэльского руководства", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованной на сайте МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.