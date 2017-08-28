На Украине узнали, сколько компаний принадлежит Порошенко

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко является владельцем 76 компаний, однако наибольшее число компаний принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, сообщается в понедельник на сайте проекта Opendatabot.
Opendatabot — проект частной украинской IT-компании, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.
С понедельника на сайте Opendatabot стал доступным поиск по собственникам компаний, теперь украинцы смогут бесплатно получать о них информацию.
По мнению авторов проекта, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами. Украинцы смогут бесплатно получать информацию о владельцах компаний, а также извещения о смене собственника в Opendatabot.
Как отмечается в сообщении, ранее такой поиск был возможен только на сайте единого государственного реестра за 54 гривны (2,07 доллара), у проекта Opendatabot данная функция бесплатна.