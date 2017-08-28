Власти Мьянмы предупредили об ответственности за поддержку боевиков

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мьянмы издали предупреждение для "местных и иностранных спонсоров" исламских боевиков из народности рохинджа (рохинья, этнические бенгальцы) в штате Ракхайн об уголовной ответственности за их поддержку, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на официальное заявление Комитета по информации офиса Государственного советника Мьянмы.

Должность Государственного советника, которая по полномочиям примерно равна должности премьер-министра, в Мьянме занимает нобелевский лауреат и "икона демократии" До Аун Сан Су Чжи, в прошлом – многолетний лидер продемократического сопротивления военным властям. Она также занимает должность министра иностранных дел Мьянмы.

"Все граждане Мьянмы и иностранцы, поддержавшие боевиков, действия которых привели к гибели почти ста человек в штате Ракхайн в последние дни, будут преследоваться по закону со всей возможной строгостью", — говорится в заявлении.

"Комитет по информации офиса Государственного советника обратился в Интерпол за помощью в розыске и задержании иностранцев, оказывающих поддержку террористам в штате Ракхайн", — сказано в документе.

В заявлении также говорится, что Комитет по информации располагает сведениями о том, что некоторые сотрудники международных неправительственных организаций "были вовлечены в сотрудничество с террористами" во время осады боевиками деревни Таунг Базар 26 августа этого года. Кроме того, начиная с 30 июля, силы безопасности Мьянмы неоднократно обнаруживали в местах временных стоянок боевиков в горах Ракхайна упаковку от продуктов, поступающих в штат исключительно в рамках официальной помощи международных организаций, говорится в документе.

25 августа боевики-рохинджа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих. Более четырех тысяч жителей, в основном буддистов по вероисповеданию из горных племен, родственных титульной нации Мьянмы, бирманцам, покинули свои дома и были вынуждены просить убежища в лагерях беженцев, экстренно созданных мьянманскими военными.

В тексте заявления боевики называются "бенгальскими террористами". Также в документе упоминается их организация – Армия спасения араканских Рохинджа (АСАР; Аракан – традиционное старое название штата Ракхайн).

"Противостояние терроризму – это деятельность, которая осуществляется в общих интересах всей глобальной семьи народов мира, всех международных организаций, включая ООН, и борьба с бенгальскими террористами и их организацией АСАР важна для всех", — говорится в заявлении Комитета информации офиса Государственного советника Мьянмы.

Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX – начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата, однако очень немногие из этого количества имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах.