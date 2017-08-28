"Россия нам не враг": США рискуют потерять военную базу в центре Европы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Чехии рассматривают возможность передислокации американской военной базы с территории страны, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в России Владимир Ремек. По словам дипломата, в Праге считают, что не испытывают потребности в размещении иностранных баз. Если американским военным действительно предстоит покинуть Чехию, то под угрозой окажется план развертывания противоракетной обороны в Европе.

Заявление Ремека, отражающее точку зрения президента Милоша Земана и премьера Богуслава Соботки, может, впрочем, объясняться предвыборными мотивами: в октябре чехи изберут парламент страны. Правящей Социал-демократической партии требуется поддержка местных коммунистов, выступающих примирительно по отношению к России.

Взгляд искоса на звездно-полосатый флаг

О том, что Чехия хотела бы остаться в стороне от военных приготовлений США, известно еще с 2014 года, когда Прага ликвидировала полигон в горном массиве Брды, на котором Вашингтон планировал разместить радар ПРО. С тех пор переговоры по размещению американской противоракетной системы ведутся без особенного успеха. В ходе предвыборной кампании 2016 года будущий вице-президент США Майкл Пенс предлагал разместить в Чехии один из ключевых элементов ПРО, однако, оказавшись у власти, провести в жизнь эту инициативу не сумел.

Отсутствие у Чехии интереса в военном сотрудничестве с Вашингтоном подтверждается опросами общественного мнения. Чехи опасаются, что их страна может оказаться на острие противостояния иностранных держав, а взамен не получит никакой выгоды.

Для Чехии такая перспектива вдвойне неприятна, поскольку страна уже понесла убытки в результате введения антироссийских санкций. Двусторонний торговый оборот, достигавший 14 миллиардов долларов в 2012 году, с тех пор сократился до шести. Прага, поддержавшая торговые ограничения против Москва ради атлантической солидарности, никогда не скрывала, что надеется на их скорейшую отмену.

Один из немногих западных лидеров — президент Милош Земан — принял участие в параде в честь 70-летия Победы в Москве 9 мая 2015 года. Вслед за решением, вызвавшим неприятие в НАТО, последовал конфликт главы государства с американским послом Эндрю Шапиро. Дипломат осудил поездку в прямом эфире чешского телевидения. В ответ Земан на время закрыл для посланника доступ в Пражский град — перестал принимать его в президентской резиденции.

© AP Photo / Harry Hamburg Посол США в Чехии Эндрю Шапиро © AP Photo / Harry Hamburg Посол США в Чехии Эндрю Шапиро

Прага не хочет быть крайней

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, преувеличивать пророссийский вектор чешской политики все-таки не стоит. Как рассказал заместитель директор Центра политических технологий Алексей Макаркин, стратегический императив для Праги — избежать конфликта, который не сулит стране никакой выгоды. По его мнению, важную роль играет то, что в Чехии Россия воспринимается достаточно позитивно. "Общественное мнение помнит, что Россия сочувствовала чешскому национальному движению еще в начале XX века. Чехи глубоко положительно воспринимают тот факт, что Красная армия освободила Прагу. Правда, между нашими странами остаются воспоминания о 1968 годе, но они не стали определяющими, эти события скорее расцениваются как один из эпизодов прошлого", — говорит Макаркин.

Как считает эксперт, для чешской политики в целом характерно стремление к балансу, что определяет лучшие, чем у соседей по региону, отношения с Брюсселем. "Чехия не провоцирует Евросоюз, она не ставит под сомнение европейские законы, в чем обвиняют Венгрию и Польшу, и обеспечивает себе лучшую переговорную позицию", — говорит эксперт. "Не так уж вероятно, что американцев сразу выставят, скорее продолжатся дипломатические маневры — попытки найти компромисс между общественным мнением и атлантической солидарностью", — считает политолог.

По мнению другого эксперта по международным отношениям, вице-президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, дальнейшие действия Праги будут зависеть от того, как много раздражения против Штатов накопилось в чешской элите. "Хороший товарооборот, который был между Россией и Чехией, теперь снижен, совместные энергетические проекты под угрозой. С точки зрения Чехии должно быть непонятно, ради чего приходится отказываться от всего этого", — говорит Абзалов.

Чешские коммунисты снова возьмут власть

На готовность правящих чешских политиков — и не только президента Земана, но и премьера Богуслава Соботки — маневрировать в сторону Москвы оказывает воздействие перспектива выборов, назначенных на октябрь. Правительственная коалиция, состоящая из Социал-демократической партии, "Акции недовольных граждан" миллиардера Андрея Бабиша и "Христианско-демократического союза" (ХДС), после голосования рискует распасться. Нового союзника вместо теряющей популярность ХДС социал-демократы могут получить только в лице Коммунистической партии, активно выступающей против санкций. В этой связи пророссийская риторика может иметь определенное значение.

Полноценный союз между чешскими социал-демократами и коммунистами может стать сенсацией в местной политике, поскольку противоречит принятой первыми в 1995 году Богуминской декларации, запрещающей подобные сближения. Однако премьер Соботка, называя документ устаревшим, стремится оставить открытым поле для маневра. Того же мнения, возможно, придерживается и президент Земан, заявивший в марте 2017 года журналистам по-русски: "Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи".