Власти Каталонии начнут убирать стихийные мемориалы жертвам теракта

МАДРИД, 28 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Каталонии начнут убирать стихийные мемориалы в Барселоне, посвященные жертвам терактов, в понедельник вечером, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Издание приводит слова первого заместителя мэра Барселоны Херардо Писарельо, заявившего, что "мемориалы будут сфотографированы, задокументированы и увековечены в памяти" для того, чтобы эти признаки солидарности были доступны гражданам и в будущем. Решение убрать стихийные мемориалы власти города аргументируют тем, что хотят восстановить нормальную пропускную способность главной пешеходной улицы города и восстановить функционирование торговых точек, расположенных на ней.

Стихийные мемориалы, число которых достигло 131, будут убраны, однако, по словам Писарельо, "в начале пешеходной улицы Рамбла, где и произошел теракт, будет выделена специальная зона, куда желающие смогут и в дальнейшем приносить цветы и свечи". Ранее мэр Барселоны Ада Колау уже отмечала, что в районе теракта может быть установлен мемориал в память о произошедшей трагедии. Колау отметила, что, очевидно, у Рамблы появится памятник "столь ужасной трагедии", которая произошла в Барселоне.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация