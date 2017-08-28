Власти Каталонии начнут убирать стихийные мемориалы жертвам теракта

МАДРИД, 28 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Каталонии начнут убирать стихийные мемориалы в Барселоне, посвященные жертвам терактов, в понедельник вечером, сообщает испанское издание La Vanguardia.
Стихийные мемориалы, число которых достигло 131, будут убраны, однако, по словам Писарельо, "в начале пешеходной улицы Рамбла, где и произошел теракт, будет выделена специальная зона, куда желающие смогут и в дальнейшем приносить цветы и свечи". Ранее мэр Барселоны Ада Колау уже отмечала, что в районе теракта может быть установлен мемориал в память о произошедшей трагедии. Колау отметила, что, очевидно, у Рамблы появится памятник "столь ужасной трагедии", которая произошла в Барселоне.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация