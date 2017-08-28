В ООН отметили достижения России в борьбе с расовой дискриминацией

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) приветствовал действия России в данной сфере.

Среди позитивных достижений комитет называет создание Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и развитие государственной политики, решающей соответствующие вопросы.

В документе особо отмечается постановление правительства РФ, утверждающее правила поведения для зрителей на официальных спортивных мероприятиях.

"Комитет приветствует меры, принятые государством для предотвращения проявлений расовой дискриминации в спорте, включая имплементацию соглашения о сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека для борьбы с этими явлениями", — говорится в докладе.

В то же время докладчики в свете приближающегося чемпионата мира по футболу-2018 выразили озабоченность проявлениями расизма, которые остаются глубоко укорененными в среде футбольных болельщиков, особенно против представителей этнических меньшинств и людей африканского происхождения.