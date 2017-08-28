В Кемере скончался российский турист

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Турист из РФ скончался в турецком городе Кемер, сообщает агентство DHA.

По данным агентства, отдыхавший с семьей в районе Бельдиби 45-летний турист Виктор Кондрашенко почувствовал недомогание в номере отеля. Мужчина потерял сознание в 04.30 по местному времени (04.30 мск).

Туриста госпитализировали. Не приходя в сознание, мужчина скончался.