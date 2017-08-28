Китай сохранит высокий уровень боеготовности войск на границе с Индией

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай после достижения договоренности по разведению военных на границе с Индией в районе плато Доклам сохранит высокий уровень боеготовности своих войск, заявил в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее в понедельник МИД Индии и Китая сообщили, что две страны пришли к соглашению об "ускоренном" разведении войск в районе Доклама.

"Двадцать восьмого августа в 14:30 индийская сторона отвела обратно на свою сторону границы весь персонал и технику. Китайская сторона на месте подтвердила этот факт. Китайские войска сохранят высокий уровень готовности и будут решительно защищать территориальный суверенитет страны", — заявил У Цянь в видеообращении, опубликованном на сайте министерства.

Оборонное ведомство Китая также отметило, что безопасность и стабильность на китайско-индийской границе имеют ключевое значение для региональной безопасности и мира, а также соответствуют общим интересам двух стран и их народов.

Китайская сторона призвала индийскую совместно обеспечивать мир и спокойствие в пограничной зоне и способствовать здоровому развитию отношений между военными двух стран.

"У китайской армии есть уверенность и способность защищать государственный суверенитет, безопасность и свои интересы развития", — добавил представитель оборонного ведомства КНР, выразив готовность Китая внести больший вклад и в обеспечение международного мира.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана — сохраняется с середины июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.