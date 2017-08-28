В Луганске убили двух депутатов парламента ЛНР

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета, рассказал журналистам на брифинге заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных и всех обстоятельств преступления.
Уголовное дело находится на личном контроле генерального прокурора ЛНР. По словам Цевенко, данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не разглашаются в интересах следствия.