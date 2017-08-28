В Луганске убили двух депутатов парламента ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (202)

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета, рассказал журналистам на брифинге заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.

"В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики", — сообщил Цевенко.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных и всех обстоятельств преступления.

Уголовное дело находится на личном контроле генерального прокурора ЛНР. По словам Цевенко, данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не разглашаются в интересах следствия.