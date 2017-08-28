В Самарканде 2 сентября откроется мемориальный комплекс Каримова

6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (в центре слева направо) на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде. Архивное фото

6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (в центре слева направо) на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 28 авг — РИА Новости. Мемориальный комплекс на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде откроется 2 сентября, сообщила в понедельник его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Он был похоронен на своей родине в Самарканде. В конце января новый президент Шавкат Мирзиеев подписал указ об увековечивании памяти Каримова. В соответствии с ним, в Узбекистане 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а 2 сентября — день его памяти. Мирзиеев также поручил установить памятники первому главе государства в Ташкенте, Самарканде и Карши и создать мемориальный комплекс на территории захоронения Каримова.

"Мавзолей (Каримова — ред.), воплощающий лучшие элементы и традиции архитектуры Центральной Азии, будет открыт 2 сентября, в первую годовщину смерти моего отца", — говорится в тексте доклада Каримовой-Тилляевой на международной конференции в Самарканде и размещенном на ее странице в Facebook.

По ее словам, вся проведенная работа по строительству мемориального комплекса строго соответствовала критериям и рекомендациям ЮНЕСКО и Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест.

Накануне Мирзиеев посетил место захоронения Каримова и дал рекомендации по завершению строительных и благоустроительных работ в комплексе, дальнейшему улучшению условий для посетителей, благоустройству кладбища.