Китай и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере атомной энергетики

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно документу, который в понедельник в Пекине подписали китайская CNNC и саудовская Saudi Geological Survey, стороны намерены ускорить разведку урана и тория в Саудовской Аравии.

Отмечается, что благодаря тесному сотрудничеству CNNC c властями Саудовской Аравии стороны достигли прогресса в таких секторах, как уран, переработка топлива и ядерное опреснение воды.

В ходе визита вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли в Саудовскую Аравию на прошлой неделе стороны договорились о создании ряда механизмом по двустороннему сотрудничеству в сфере энергетики.