Пик наводнений в США из-за урагана "Харви" ожидается в среду и четверг

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Директор Национальной метеослужбы (NWS) Лeи Уччеллини (Louis W. Uccellini) заявил, что пик наводнений в США ожидается в период со среды на четверг.

"Пик… этого наводнения достигнет предела в период со среды на четверг", — сказал Уччеллини на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.

Ураган "Харви" ранее обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.