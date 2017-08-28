МАДРИД, 28 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Одиннадцать из двенадцати членов террористической ячейки, занимавшихся организацией и совершением терактов в Каталонии 17 августа, не имели никаких связей с терроризмом и не вызывали подозрений у властей, сообщил глава МВД Испании Хуан Игнасио Зоидо в интервью радио Cadena Cope.

Зоидо заявил, что "11 из 12 членов террористической ячейки не имели истории, связанной с терроризмом, а также не было обнаружено никаких признаков радикализма". Он также отметил, что было проведено расследование социальных профилей, и оно не нашло никаких подтверждений тому, что планируются теракты.

Глава МВД Испании также добавил, что в ближайшие месяцы необходимо будет "понять, как это (теракты) может случиться снова". Он также прокомментировал арест ответственного за теракты имама Абдельбаки эс-Сати за торговлю наркотиками в 2010 году, отметив, что "борьба с наркотиками когда-то сопровождалась с борьбой с терроризмом", однако не было доказательств "его радикализации".

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация