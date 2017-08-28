В ЛНР Киев обвинили в попытках оправдать халатность местных властей

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Власти Украины пытаются переложить на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики вину за пожары, оправдывая халатность местных властей, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Представитель Киева в подгруппе по безопасности в Донбассе Евгений Марчук ранее заявил, что ополченцы якобы используют осветительные ракеты, чтобы поджигать поля и сухостой, тем самым провоцируя пожары. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР в свою очередь сообщили, что подобные заявления являются ничем иным, как попыткой "переложить проблему с больной головы на здоровую".

"Утверждение о том, что мы используем осветительные ракеты для поджога территорий, подконтрольных ВСУ (вооруженных силам Украины), призваны оправдать халатность украинских местных властей", — заявил Марочко.

Он уточнил, что более недели назад пожары охватили территории Малиновского лесничества и Передельских дач, вследствие чего в этих районах, по данным Народной милиции, сгорело в общей сложности от 20 до 40 домов. "Естественно, украинские силовики поспешили обвинить в пожарах Народную милицию. Однако если посмотреть на карту и оценить расстояние, то станет понятно, что поджечь эти территории с помощью осветительных ракет физически невозможно. Например, расстояние до Передельских дач от линии соприкосновения более 10 километров", — пояснил представитель оборонного ведомства ЛНР.