Силовики выпустили почти 50 мин и снарядов за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 50 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на прошлой неделе договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"На донецком направлении противник вновь применял артиллерию, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По 11 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущен один снаряд калибром 152 миллиметра, восемь мин калибром 120 миллиметров и 37 мин калибром 82 миллиметров", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики применяли минометы калибром 82 миллиметров, выпустив три мины, а также гранатометы и стрелковое оружие по трем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.