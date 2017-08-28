Власти ДНР сообщили об уничтожении 160 строений из-за обстрелов с 24 июня

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Более 160 строений на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за период "хлебного перемирия", сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине согласовала режим прекращения огня на период сбора урожая с 24 июня до 31 августа

"Всего за период так и не наступившего "хлебного перемирия" подразделения вооруженных сил Украины в ходе обстрелов уничтожили 161 домостроение, более половины из которых сожжены именно в результате умышленных поджогов", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.