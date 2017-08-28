В ДНР нацелены на мирный диалог для решения конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика нацелена на мирный диалог для решения конфликта в Донбассе, заявления Киева о готовящемся наступлении со стороны ополченцев абсурдны, сообщил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

Ранее Киев неоднократно заявлял о нарушениях режима прекращения огня со стороны ДНР и готовящихся попытках наступления.

"Мы занимаем исключительно оборонительную позицию для того, чтобы защищать границы Донецкой народной республики. Любые заявления украинской стороны о возможности наступления со стороны ДНР просто абсурдны. Для нас важно, в первую очередь, обеспечивать безопасность наших граждан", — сказал Костенко.

По его словам, "война — это не выход из сложившейся ситуации в Донбассе". "Мы предлагаем мирный диалог, сторонниками которого выступают Российская Федерация и многие лидеры европейских стран, международные организации", — сказал представитель руководства ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.